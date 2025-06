Rückschlag für Johnson: Meeting seiner Serie "verschoben"

Fehlstart für Sprintlegende Michael Johnson: Die neue millionenschwere Leichtathletik -Serie „Grand Slam Track“ des US-Amerikaners musste ihr letztes geplantes Meeting in diesem Jahr in Los Angeles verschieben. Hintergrund sind offenbar finanzielle Probleme.

„Die globale wirtschaftliche Landschaft hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verändert, und diese geschäftliche Entscheidung wurde getroffen, um unsere langfristige Stabilität zu gewährleisten“, sagte Johnson in einer Mitteilung. Das vierte und letzte Meeting in der Debütsaison von „Grand Slam Track“ hätte am 28. und 29. Juni in Los Angeles stattfinden sollen, das Event soll 2026 nachgeholt werden.