Saisonbestleistung für Mihambo in Rehlingen

In Rehlingen war auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye am Start, die bei ihrem Einstieg in die Freiluftsaison in Dresden mit 19,67 m wie Mihambo Zweite geworden war. Diesmal gewann sie ihren Wettkampf, kam aber nur auf 19,06 m. "Die Bedingungen und auch meine Technik waren heute leider nicht optimal", sagte Ogunleye.