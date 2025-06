Team-EM: Weber siegt - DLV-Team auf Gesamtplatz drei

Auf den Speerwerfer Julian Weber war Verlass: Auch dank des Mainzers landet die DLV-Auswahl in Madrid auf dem Podium.

Angeführt von den Topstars Julian Weber und Malaika Mihambo haben die deutschen Leichtathleten bei der Team-EM in Madrid den Sprung auf das Podest geschafft und zweieinhalb Monate vor den Weltmeisterschaften in Tokio einen guten Formcheck absolviert. Speerwerfer Weber holte am Sonntag den einzigen Sieg für die DLV-Auswahl, die nach vier Tagen mit 397 Punkten hinter Italien (431,5) und Polen (404,5) Platz drei belegte.