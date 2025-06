Für Berlin! Weltrekord-Kandidat verzichtet auf WM

Der weltbeste Marathonläufer aus Kenia hat sich entschieden: Die WM in Tokio passt nicht in seinen Zeitplan.

Ein Weltrekord-Versuch auf den Straßen von Berlin oder die Chance auf den WM-Titel in Tokio? Sabastian Sawe, derzeit weltbester Marathonläufer, hat sich entschieden. „Ich bereite mich auf Berlin vor“, sagte der Kenianer. Die 42,195-km-Strecke in der Hauptstadt gilt als extrem schnell, auch eine Zeit unter der magischen Marke von zwei Stunden scheint am 21. September möglich zu sein.

Sawe hält sich mit Ansagen allerdings zurück. „Es ist noch zu früh, um von einem Weltrekord zu sprechen. Es braucht Zeit und klare Planung, um ihn zu erreichen“, sagte er. Für ein Top-Resultat in Berlin opfert er aber seinen WM-Start. Das Rennen in Tokio findet sechs Tage zuvor statt.

Knackt Sawe magische Marke?

Der Marathon-Weltrekord steht bei 2:00,35 Stunden, aufgestellt 2023 in Chicago von Sawes Landsmann Kelvin Kiptum, der Anfang 2024 bei einem Autounfall verstarb. Sawe stellte seine Bestzeit (2:02,05) bei seinem Marathon-Debüt im Dezember 2024 in Valencia auf. Im April gewann er zudem in London in 2:02,27 Stunden.