Uralt-Rekord von deutscher Legende geknackt!

In Monaco bleibt Mohamed Abdilaahi deutlich unter einem Uralt-Rekord von Dieter Baumann.

Abdilaahi blieb beim Diamond-League-Meeting in Monaco in 12:53,63 Minuten mehr als eine Sekunde unter Baumanns Zeit vom 13. August 1997 (12:54,70). Einzig Yomif Kejelcha aus Äthiopien war am Freitag schneller als der 26-Jährige.