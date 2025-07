Eine deutsche Leichtathletik-Sensation, die aus dem Nichts kam

Ingo Schultz war bei der Leichtathletik-WM 2001 der unvermutete deutsche Held - und legte mit Gold bei der Heim-EM nach. Heute wird der einstige Spätzünder 50 - und ist jetzt in einer ganz anderen Branche aktiv.

Bei der Leichtathletik-WM 2001 in Edmonton ging ein neuer deutscher Stern am Sporthimmel auf. Als „die deutsche Entdeckung der Leichtathletik-WM“ feierte der Spiegel Ingo Schultz - der sich bei dem Großereignis in Kanada urplötzlich zum internationalen Spitzenläufer gemausert hatte.