Krebs-Diagnose bei Leichtathletik-Europameisterin

Im vergangenen Jahr hatte sich die Irin Ciara Mageean in Rom Gold gesichert.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Irin Ciara Mageean in Rom Gold gesichert.

Mageean hatte sich im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in Rom Gold gesichert, die Olympischen Spiele in Paris dann aber verletzungsbedingt verpasst. Ob und wann sie wieder an den Start gehen kann, ließ die Irin offen.