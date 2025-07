Leichtathletik: Die späte Einsicht des deutschen Wunderläufers

Mit seinem spektakulären deutschen Rekord über 5000 Meter löst Mohamed Abdilaahi ein Versprechen früherer Jahre ein. Dass der Leichtathlet die Wende nach schwierigen Jahren schaffte, liegt am familiären Umfeld – und an einer späten Einsicht.

Als Mohamed Abdilaahi nach 12:53,62 Minuten beim 5000-Meter-Rennen der Diamond League in Monaco im Ziel war, wusste er erst mal nicht, wohin mit seinen Gefühlen.

28 Jahre lang war der deutsche Rekord von Dieter Baumann unangetastet geblieben und es deutete nicht viel darauf hin, dass die Bestmarke des Olympiasiegers von 1992 in nächster Zeit gefährdet sein würde.

Abdilaahi verpasste Olympische Spiele in Paris

Abdilaahi hatte zwar zu Beginn seiner Profikarriere angedeutet, dass er in diese Bereiche würde laufen können, doch sein unbestrittenes Talent konnte er in den letzten Jahren nur noch sporadisch zeigen.

So verpasste er die Olympischen Spiele in Paris, weil er nicht die direkte Norm angepeilt hatte, sondern sich auf der Jagd nach möglichst vielen Weltranglistenpunkten verzettelte.

Abdilaahi jettete um die halbe Welt, um bei internationalen Wettkämpfen die nötigen Punkte zu holen, doch am Ende reichte es nicht und er musste Paris abschreiben .

„Der Rekord bedeutet mir sehr viel“

Dass er die direkte Norm (13:05 Minuten) eigentlich draufhatte, bewies Abdilaahi nun in Monaco eindrucksvoll, indem er nicht nur über elf Sekunden unter ihr blieb, sondern auch Baumanns legendäre Bestmarke knackte.

„Der Rekord bedeutet mir sehr viel“, sagt der Athlet von Cologne Athletics. „Dieter Baumann hat so viel in seiner Karriere erreicht und ich konnte seine Bestmarke unterbieten. Das ist einfach nur crazy!“ Er habe oft dieses Szenario gedanklich visualisiert, „aber es dann auch in die Tat umzusetzen, ist einfach nur unglaublich“.