Leichtathletik-DM 2026: Comeback nach 14 Jahren in Bochum

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften kehren 2026 nach 14 Jahren ins modernisierte Lohrheidestadion nach Bochum-Wattenscheid zurück. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch, einen Tag vor Beginn der diesjährigen nationalen Titelkämpfe in Dresden, mit. Als der Termin ist der 24. bis 26. Juli 2026 vorgesehen.

Frisch saniert: Lohrheidestadion kehrt als Meisterschaftsbühne zurück

Zuletzt war Bochum-Wattenscheid 2012 DM-Gastgeber gewesen. Das Lohrheidestadion wurde jüngst umfassend saniert und anlässlich der U18- und U20-Meisterschaften im Juli feierlich wiedereröffnet, während der World University Games in Rhein-Ruhr fanden dort jüngst außerdem die Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Die Anlage bietet nun Platz für 16.387 Zuschauer.

Leuchtturm im Herzen des Reviers: Lohrheide wird Leistungssport-Zentrum

In diesem Jahr finden die Meisterschaften im neuen Heinz-Steyer-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt statt, die Veranstaltung ist Teil des Multisportevents Finals. Im kommenden Jahr werden die Finals in Hannover ausgetragen.