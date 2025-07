Marathon-Star Chepngetich wegen Doping gesperrt: Weltrekord in Gefahr?

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig gesperrt worden. Wie die Athletic Integrity Unit (AIU) am Donnerstag mitteilte, sei bei einer Probe aus dem März das Diuretikum Hydrochlorothiazid bei der Kenianerin nachgewiesen worden. Das Mittel ist verboten, da es unter anderem dazu benutzt werden kann, andere verbotene Substanzen zu verbergen.

Chepngetich hatte im Oktober des Vorjahres in Chicago in 2:09:56 Stunden einen Fabel-Weltrekord aufgestellt. Die 30-Jährige hatte die alte Bestmarke der Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53 Stunden) um knapp zwei Minuten unterboten und damit für reichlich Aufsehen gesorgt.

Chronologie der Ereignisse: Von positivem Test bis zur freiwilligen Sperre

Wie die AIU ferner mitteilte, sei sie am 3. April 2025 über den positiven Test informiert worden, der am 14. März entnommen worden war. Am 16. April sei Chepngetich über das Ergebnis informiert und dazu befragt worden, drei Tage später habe sich die Läuferin für eine freiwillige vorläufige Sperre entschieden, erklärte der AIU-Vorsitzende Brett Clothier. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Ermittlungen jedoch noch angedauert.