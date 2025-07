Deutsche Leichtathletik-Stars glänzen in Berlin

Die Weitspringerin von der LG Kurpfalz zeigte sich eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften in Dresden in guter Verfassung und gewann mit 6,73 m. Rang zwei belegte die Portugiesin Agate de Sousa mit 6,57 m. Auf Platz drei landete Esraa Owis (6,52 m) aus Ägypten.

Mihambo erobert mit drittem Sprung die Spitze

Nach Startschwierigkeiten, die für Mihambo nicht ungewöhnlich sind, schob sich die 31-Jährige im dritten Versuch auf den ersten Rang und behauptete diesen bis zum Schluss. Einmal in dieser Saison übersprang Mihambo bereits die 7-Meter-Marke, beim Diamond League Meeting in London gelangen ihr zuletzt 6,93 m.

Weber behält die Nerven und kontert im letzten Versuch

So entspannt wie die Anreise verlief der Wettkampf für Julian Weber nicht ganz. Zwar übernahm er mit dem zweiten Versuch deutlich die Führung, doch an seine Saisonbestleistung von 91,06 m kam er im Berliner Olympiastadion nicht heran. Im letzten Durchgang schob sich Wegner an ihm vorbei – doch Weber konterte souverän.