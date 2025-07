Rippenbruch! Krause sagt DM-Start ab – WM-Traum in Gefahr

SID 30.07.2025 • 12:58 Uhr Das Hindernis-Ass hatte sich zuletzt eine Rippe gebrochen, die Teilnahme an der WM in Tokio ist aber nicht in Gefahr.

Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause (Trier) kann nach ihrem Sturz von Oslo nicht bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dresden starten. „Aufgrund der Folgen meines Rippenbruchs muss ich leider auf den Start verzichten, um meinen WM-Traum nicht zu gefährden“, teilte die deutsche Rekordhalterin am Mittwoch mit.

Krause verschiebt Start – voller Fokus auf Tokio

Ein Start in Dresden käme einfach zu früh, meinte die WM-Dritte von 2015 und 2019. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich bin im vollen Training in Vorbereitung auf Tokio“, so Krause. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der japanischen Metropole werden vom 13. bis 21. September ausgetragen.

Rippenbruch stoppt Krause – Meyer jetzt Top-Favoritin