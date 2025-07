Sohn von Olympia-Held trumpft auf

Andor Rik Schumann triumphiert beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Skopje über 800 Meter und tritt in die Fußstapfen seines Vaters, der vor 25 Jahren für eine Sensation gesorgt hatte.

Wie der Vater, so der Sohn – Andor Rik Schumann, Sprössling von Sydney-Olympiasieger Nils Schumann, hat beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Skopje den Titel über 800 Meter geholt.

Der 17-Jährige stellte nebenbei in Nordmazedonien in 1:48,82 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf – vor den Augen seines berühmten Vaters, der vor 25 Jahren in Sydney sensationell Olympia-Gold über 800 Meter gewonnen hatte.