Mihambo fliegt 6,93 m! Diamond-League-Sieg in London

Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich auf dem Weg zur WM in Tokio erneut in guter Form präsentiert.

Mihambo knackt sieben Meter

Am Monatsanfang hatte die Weitspringerin, die sich in Japan (13. bis 21. September) zum dritten Mal zur Weltmeisterin krönen will, in Eugene/USA erstmals in diesem Jahr die Sieben-Meter-Marke im Freien geknackt.