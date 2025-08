Deutsches Leichtathletik-Ass offenbart: „Meine Mutter liegt im Sterben“

Der 29-Jährige sicherte sich in seiner Heimatstadt Dresden über 3000 Meter Hindernis in 8:32,90 Minuten den Titel - und öffnete sich dann den Reportern.

Bebendorfs Mutter stirbt wohl bald

Dabei präsentierte er sich nur äußerlich gefasst: „Das ist für mich ein sehr emotionales Thema, sie im Trainingslager die ganzen letzten Wochen zurücklassen zu müssen. Das hat tief in mir auch geschlummert und mich dazu bewegt, hier heute keine Option zu haben, als zu gewinnen.“

Bebendorf ist ohnehin in der besten Form seiner Karriere und hat kürzlich in Stockholm mit 8:08,51 Minuten seine Bestleistung gezeigt. „Ich laufe diese Saison wohl für zwei Leute. Es wäre ihr größter Wunsch gewesen, es so zu verfolgen, wie ich es eben mache.“