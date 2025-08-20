Diamond League: Honsel und Lückenkemper-Staffel siegen im Regen

SID 20.08.2025 • 22:37 Uhr Beim WM-Test in Lausanne gibt es im Hochsprung drei Gewinnerinnen, dann siegt auch das DLV-Quartett um Gina Lückenkemper.

Hochspringerin Christina Honsel und die deutsche 4x100m-Staffel um Gina Lückenkemper haben beim Diamond-League-Meeting in Lausanne verregnete Siege gefeiert. Rund dreieinhalb Wochen vor der WM in Tokio teilte sich die deutsche Meisterin Honsel (Wattenscheid) ihren Erfolg mit jeweils übersprungenen 1,91 m mit der Olympia-Zweiten Nicola Olyslagers (Australien) und der Polin Maria Zodzik.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hochsprung-Enttäuschung, Staffel-Jubel

Das Trio hatte sich an den anschließenden 1,94 m vergeblich versucht, Imke Onnen (Köln/1,86 m) belegte den sechsten Rang, kein gültiger Versuch gelang Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine). In der Sprintstaffel setzten sich Sina Mayer, Rebekka Haase, Sophia Junk und Lückenkemper danach in Abwesenheit mehrerer Top-Nationen in 42,53 Sekunden vor den Niederlanden (42,60) und der Schweiz (42,81) durch.

Meyer-Aufgabe, Lyles-Pleite

Hindernisläuferin Lea Meyer (Löningen) kam über die 3000 m nicht ins Ziel, den Sieg sicherte sich Doris Lemngole aus Kenia (9:16,36). Über 100 m kassierte Noah Lyles einen erneuten Rückschlag. Der Olympiasieger aus den USA musste sich in 10,02 Sekunden dem Jamaikaner Oblique Seville geschlagen geben, der in 9,87 Sekunden gewann.