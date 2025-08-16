Deutscher Hoffnungsträger überzeugt

SID 16.08.2025 • 15:56 Uhr Die deutsche Hammer-Hoffnung holt beim Diamond-League-Debüt in Polen die Bronze.

Der deutsche Hoffnungsträger Merlin Hummel (23) hat auf dem Weg zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der Weltranglistensiebte im Hammerwurf sicherte sich beim Diamond-League-Meeting in Polen im Finale Platz drei.

