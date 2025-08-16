Diamond League 2025: Olympia-Heldin mit Paukenschlag zurück

SID 16.08.2025 • 17:33 Uhr Kenias Laufstar nähert sich 31 Jahre alter Marke – Hodgkinson mit Meetingrekord in Chorzów.

Kenias Laufstar Faith Kipyegon hat beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzów den Weltrekord über 3000 m der Frauen nur knapp verpasst. Die dreimalige Olympiasiegerin und viermalige Weltmeisterin kam am Samstag nach 8:07,04 Minuten ins Ziel und blieb damit weniger als eine Sekunde über der seit 1993 bestehenden Bestmarke der Chinesin Wang Junxia (8:06,11).

Sechs Wochen nach ihrem 1500-m-Weltrekord in Eugene zeigte die Mittelstrecken-Königin erneut Weltklasse, musste sich aber eingestehen, dass ihr am Schluss die Kraft fehlte. „Ich wollte den Rekord, aber ich habe am Ende zu lange gewartet“, sagte Kipyegon, die zuvor erst zweimal über 3000 m angetreten war.

Traum-Comeback von Hodgkinson: Jahresbestzeit und Meetingrekord

Ein erfolgreiches Comeback feierte dagegen die britische Paris-Olympiasiegerin Keely Hodgkinson. Die 23-Jährige gewann das 800-m-Rennen in 1:54,74 Minuten – der bislang besten Zeit des Jahres – und stellte damit einen Meetingrekord auf.