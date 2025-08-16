Diamond League 2025: Mihambo verpasst Podest – Fans baff

Die Weitsprung-Olympiazweite Malaika Mihambo hat vor der WM in Tokio (13. bis 21. September) das Podest verpasst. Beim Diamond-League-Meeting in Polen sprang die 31-Jährige mit 6,68 m auf den vierten Platz. Erst im Juni hatte die deutsche Weitsprung-Königin beim Meeting in London mit 6,93 m gewonnen. Den Sieg holte diesmal die US-Amerikanerin Jasmine Moore mit 6,85 m. Die Französin Hilary Kpatcha auf Platz zwei und die US-Amerikanerin Claire Bryant als Dritte sprangen jeweils 6,83 m.
Enttäuschung für Mihambo
© AFP/SID/SERGEI GAPON
Im starken Feld standen auch die italienische Halleneuropameisterin Larissa Iapichino und Monae’ Nichols (USA). Mihambos Saisonbestleistung steht bei 7,07 m, ihre persönliche Bestleistung bei 7,30 m.