WM-Schock: Ogunleye patzt in Brüssel – Medaillen-Hoffnung wackelt

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat drei Wochen vor dem Start der Leichtathletik-WM in Tokio einen Dämpfer kassiert. Die Mannheimerin blieb beim Diamond-League-Meeting in Brüssel unter ihren Möglichkeiten und kam mit 18,99 m nur auf den vierten Platz.
Jackson dominiert mit 20,90 m – deutsche Hoffnung unter Zugzwang
Mit Blick auf die WM (13. bis 21. September) wird sich die deutsche Hoffnungsträgerin steigern müssen, um in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Weltmeisterin Chase Jackson (USA) gewann den Wettbewerb am Freitagabend mit 20,90 m und blieb damit nur fünf Zentimeter unter ihrer eigenen Weltjahresbestleistung. Dahinter landeten Sarah Mitton (Kanada/19,89) und Europameisterin Jessica Schilder (Niederlande/19,58).
Ogunleye erzielte ihre Bestweite im zweiten Versuch. Sie konnte dabei weder an ihre Saisonbestmarke von 19,67 m noch an den Aufwärtstrend der Vorwoche anknüpfen, als sie beim City-Event in Polen mit 19,50 m Zweite geworden war.