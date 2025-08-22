WM-Schock: Ogunleye patzt in Brüssel – Medaillen-Hoffnung wackelt

SID 22.08.2025 • 19:33 Uhr Die Kugelstoß-Olympiasiegerin wird in Brüssel nur Vierte. Ihre Weite von 18,99 m reicht nicht für das Podium bei der Diamond League.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat drei Wochen vor dem Start der Leichtathletik-WM in Tokio einen Dämpfer kassiert. Die Mannheimerin blieb beim Diamond-League-Meeting in Brüssel unter ihren Möglichkeiten und kam mit 18,99 m nur auf den vierten Platz.

Jackson dominiert mit 20,90 m – deutsche Hoffnung unter Zugzwang

Mit Blick auf die WM (13. bis 21. September) wird sich die deutsche Hoffnungsträgerin steigern müssen, um in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Weltmeisterin Chase Jackson (USA) gewann den Wettbewerb am Freitagabend mit 20,90 m und blieb damit nur fünf Zentimeter unter ihrer eigenen Weltjahresbestleistung. Dahinter landeten Sarah Mitton (Kanada/19,89) und Europameisterin Jessica Schilder (Niederlande/19,58).