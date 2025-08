Dreisprung: Joyeux fliegt 14,24 m – erstes DM-Gold!

Die Berlinerin liegt auf Rang fünf in der Welt, ist aber noch nicht sicher für die WM qualifiziert.

Die 24-Jährige war mit ihren 14,24 m nicht zu schlagen und setzte sich am Ende mit 27 Zentimetern Vorsprung auf Titelverteidigerin Kira Wittmann durch, obwohl sie zuletzt von einem Infekt ausgebremst wurde.

Krankheit ausgeblendet: Fokus auf den Wettkampf

Top-Form – doch die WM-Norm bleibt Hürde

Joyeux hat ihre Bestleistung in diesem Sommer bereits um 68 Zentimeter auf 14,45 m gesteigert, damit liegt sie derzeit auf Rang fünf in der Welt. Damit hat Joyeux allerdings die Direktnorm von 14,55 m für die WM in Tokio (13. bis 21. September) noch nicht geknackt, wäre im Moment aber über die Weltrangliste für die Titelkämpfe qualifiziert. Die Norm sei „absurd hoch“, sagte Joyeux: „Ich möchte einfach teilnehmen“.