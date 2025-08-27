Diamond League: Hochspringerin Honsel Fünfte in Zürich

SID 27.08.2025 • 20:09 Uhr Die deutsche Meisterin überspringt 1,97 m und verpasst den Sieg knapp.

Hochspringerin Christina Honsel hat beim Diamond-League-Finale einen weiteren Sieg verpasst, sich aber kurz vor Beginn der Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) in guter Form präsentiert. Die deutsche Meisterin, die jüngst in Lausanne triumphiert hatte, belegte am Mittwoch in Zürich den fünften Platz. Sie übersprang 1,97 m, scheiterte dann aber an 2,00 m. Der Sieg ging an die Olympia-Zweite Nicola Olyslagers aus Australien (2,04 m).

„Ich habe mir vorgenommen, mein erstes Diamond-League-Finale zu genießen. Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit Platz fünf. Es war ein unglaublicher Wettkampf und das Publikum der Wahnsinn“, sagte Honsel der Sportschau. Sie reist ambitioniert nach Tokio: „Mein Ziel ist es, eine Medaille zu holen. Ich denke, das ist machbar.“

Duplantis siegt – Weltrekord bleibt unangetastet