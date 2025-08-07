Leichtathletin spricht über geleaktes Sexvideo

SPORT1 07.08.2025 • 15:46 Uhr Von Zoe Sedney wird ein intimes Video ohne ihre Zustimmung aufgenommen und verbreitet. Die niederländische Leichtathletin spricht jetzt über den Vorfall.

Zoe Sedney hat 2023 eine Horrorzeit erlebt: Nach eigenen Angaben wurde die niederländische Leichtathletin heimlich beim Sex mit einem Mannschaftskameraden gefilmt. Das Video wurde im Anschluss anonym an den niederländischen Leichtathletikverband übermittelt.

Während der Sommerpause vor zwei Jahren wurde die Läuferin (Sprint und Hürden) zu einem Treffen mit dem Verband eingeladen. Wie sie nun in einem Interview mit der Magazin Runners berichtete, hatte sie zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung, worum es in dem Meeting gehen sollte.

Sedney wird mit Sexvideo konfrontiert

„Sie sagten, ich sei in einer privaten Situation aufgenommen worden, als ich mit einem meiner Trainingspartner intim war, und dass diese Bilder verbreitet worden seien“, verriet die 23-Jährige und betonte, dass sie nichts von Aufnahmen gewusst und die Verbreitung nicht erlaubt habe.

„Du weißt nicht mehr, was gerade mit dir passiert. Du bist so verletzlich. Fürchterlich“, berichtete Sedney, für die eine Welt zusammenbrach.

Ihr Mannschaftskamerad war zunächst suspendiert worden, durfte jedoch später wieder zurück ins Trainingszentrum in Papendal kehren. Diese Entscheidung des Verbands kritisiert die Leichtathletin: „Plötzlich musste ich wieder mit ihm trainieren.“

Was sie außerdem ärgerte: „Es hat kein offenes und ehrliches Gespräch gegeben, keine ehrliche Erklärung oder Stellungnahme. Es ist nichts passiert, was mir den Eindruck vermittelt hätte, dass er an sich arbeitet und aus der Situation gelernt hatte.“

Leichtathletin litt unter Depressionen

Sie ergänzte: „Ich war außer mir. Ein Gefühl der kompletten Machtlosigkeit.“ Sedney verließ daraufhin selbst das Trainingszentrum und kehrte zu ihren Eltern zurück. Unter diesen Umständen war eine Olympiateilnahme nicht mehr möglich und die Leichtathletin zog sich komplett aus ihrem Sport zurück.

Sie litt in der Zeit danach an Depressionen und es dauerte nach eigenen Angaben Monate, bis sie sich besser fühlte.

