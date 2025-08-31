Rekordmann Fitwi stürzt ab: Nur Platz 13 beim Sydney-Marathon

Der deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi (Trier) hat beim Marathon in Sydney eine Top-10-Platzierung verpasst. Der 29-Jährige lief auf der hügeligen Strecke nach 2:10:30 Stunden auf Rang 13 ins Ziel, es gewann der Äthiopier Hailemaryam Kiros (2:06:06). Bei den Frauen triumphierte Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) mit einer Zeit von 2:18:22 Stunden.
Marathon: Fitwi landet in Sydney auf Rang 13
Der deutsche Rekordhalter hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen, bei den Frauen holte sich Olympiasiegerin Sifan Hassen den nächsten Sieg.
Samuel Fitwi bei Olympia in Paris
© IMAGO/Chai v.d. Laage/SID/Gladys Chai von der Laage
Oberschenkelprobleme bremsen Fitwi – WM-Teilnahme geplatzt
"Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber bei Kilometer 30 bekam ich Probleme mit der Muskulatur im Oberschenkel", sagte Fitwi, der im Vorjahr den deutschen Rekord auf 2:04:56 Stunden verbessert hatte, bei leichtathletik.de: "Ich stand kurz vor einem Krampf und musste das Tempo daher etwas reduzieren." Bei der anstehenden WM in Tokio (13. bis 21. September) ist Fitwi nicht am Start.