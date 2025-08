Ogunleye schwächelt vor Kugelstoß-WM Tokio – Titel in Gefahr?

Die Olympiasiegerin von Paris Yemisi Ogunleye ist sechs Wochen vor der WM aber noch nicht in Medaillenform.

Die Olympiasiegerin von Paris Yemisi Ogunleye ist sechs Wochen vor der WM aber noch nicht in Medaillenform.

Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (26) ist sechs Wochen vor der Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September) noch nicht in Medaillenform. Die Mannheimerin verteidigte ihren deutschen Meistertitel in Dresden zwar souverän, kam dabei aber nicht über 19,29 m hinaus.