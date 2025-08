Weitsprung-Drama: Mihambo rettet Titel – Jagd auf WM-Gold

Auf dem Weg zur WM in Tokio legt die Ex-Weltmeisterin Malaika Mihambo in Dresden 6,82 m hin.

Countdown Richtung Tokio: Mihambo visiert den WM-Thron an

Mihambo hat nun noch sechs Wochen Zeit, um für die WM in Tokio (13. bis 21. September) weiter in Topform zu kommen. In dem Stadion, in dem sie sich vor vier Jahren zur Olympiasiegerin gekrönt hatte, will Mihambo erneut ganz oben stehen.