Paralympics-Star Johannes Floors knackt 400-m-Weltrekord

SID 09.08.2025 • 13:29 Uhr Der 30 Jahre alte Prothesensprinter bleibt in 45,26 Sekunden gleich 0,52 Sekunden unter seiner Bestmarke von der WM 2019.

Der zweimalige Paralympics-Sieger Johannes Floors (Leverkusen) hat im belgischen Oordegem seinen eigenen Weltrekord über 400 m verbessert. Der 30 Jahre alte Prothesensprinter blieb in 45,26 Sekunden gleich 0,52 Sekunden unter seiner Bestmarke von der WM 2019.

{ "placeholderType": "MREC" }