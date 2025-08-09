Newsticker
Paralympics-Star Johannes Floors knackt 400-m-Weltrekord

Floors knackt eigenen Weltrekord

Jubel bei Johannes Floors
© IMAGO / Mika Volkmann/SID/IMAGO/Mika Volkmann
SID
Der zweimalige Paralympics-Sieger Johannes Floors (Leverkusen) hat im belgischen Oordegem seinen eigenen Weltrekord über 400 m verbessert. Der 30 Jahre alte Prothesensprinter blieb in 45,26 Sekunden gleich 0,52 Sekunden unter seiner Bestmarke von der WM 2019.

„Endlich! Es hat Spaß gemacht, es war ein geiles Rennen“, sagte Floors und meinte mit Blick auf die WM in Neu-Delhi Ende September: „Ich freue mich jetzt auf Indien, die Vorzeichen stehen gut.“

