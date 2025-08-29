Olympiasiegerin bläst Start bei Leichtathletik-WM ab - anderes Ereignis geht vor

SID 29.08.2025 • 07:52 Uhr Die Marathon-Olympiasiegerin Sifan Hassan will beim Highlight-Rennen am Sonntag in Australien dabei sein, die WM in Tokio käme zu früh.

Marathon-Olympiasiegerin Sifan Hassan plant, auf die anstehenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) zu verzichten, um sich voll und ganz auf den am Sonntag stattfindenden Sydney-Marathon konzentrieren zu können. Der Zeitrahmen bis zu WM sei zu knapp, „ich weiß nicht einmal, ob ich mich in zwei oder drei Wochen erholen werde“, sagte die 32-Jährige.

Sydney-Marathon statt WM: Hassan setzt Priorität – Kipchoge ebenfalls am Start

Für die in Äthiopien geborene Niederländerin sei es eine „schwere Entscheidung“ gewesen, „weil ich noch nie eine Weltmeisterschaft ausgelassen habe.“ Der Sydney-Marathon jedoch feiert in diesem Jahr seine Premiere als Teil der World-Marathon Majors. „Ich möchte unbedingt dabei sein“, sagte Hassan, denn es sei „der erste große Marathon“ in Australien. Bei den Männer wird unter anderem der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge antreten.