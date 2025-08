Nach U23-Rekord: Hürdenläufer Fischer-Breiholz will zur WM

Hürdenläufer Owe Fischer-Breiholz blickt auf seinen Rekordlauf bei der U23-EM zurück. Der gebürtige Wittenburger will unbedingt zur WM.

Hürden-Newcomer Owe Fischer-Breiholz gibt sich vor den deutschen Meisterschaften in Dresden zurückhaltend. „Ein richtiges Ziel - außer schnell laufen - habe ich nicht“, sagte der 21-Jährige dem Sport-Informations-Dienst . „Ich weiß, dass ich am schnellsten von uns laufen könnte, aber es gibt natürlich trotzdem Konkurrenz“, blickte Fischer-Breiholz voraus.

Wie schnell der gebürtige Wittenburger laufen kann, zeigte er vor knapp zwei Wochen bei der U23-Leichtathletik-EM im norwegischen Bergen. Mit einer Zeit von 48,01 Sekunden sicherte er sich nicht nur den Titel über 400 m Hürden, sondern pulverisierte auch den U23-Rekord über die Distanz von Karsten Warholm . Der spätere Olympiasieger war 2017 in Bydgoszcz 48,37 Sekunden gelaufen.

Rang fünf weltweit – WM-Norm in der Tasche

Mit dieser Leistung katapultierte sich der mittlerweile für den Königsteiner LV startende Athlet auf Platz zwei der deutschen Bestenliste. Weltweit belegt er in diesem Jahr Rang fünf. Auch die Norm für die Weltmeisterschaften hat er bereits erfüllt.

„Ich will unbedingt zur WM – das war seit meinem ersten Wettkampf in diesem Jahr mein Ziel. In Deutschland haben bisher Emil (Agyekum, die Red.) und ich die Norm. Vermutlich schafft Josh (Abuaku, die Red.) sie auch noch oder qualifiziert sich über das Ranking. Damit wären wir drei – und drei Startplätze gibt es.“