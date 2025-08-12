Doping-Schock: 100-m-Weltmeister Fred Kerley suspendiert

SID 12.08.2025 • 21:48 Uhr Fred Kerley wurde vorläufig suspendiert. Die Sperre stellt einen weiteren unrühmlichen Höhepunkt in seinem ohnehin chaotischen Jahr dar.

Der ehemalige 100-Meter-Weltmeister Fred Kerley ist vorläufig suspendiert worden. Das teilte die Anti-Doping-Organisation der Leichtathletik, das Athletics Integrity Unit (AIU), am Dienstag mit. Der US-Amerikaner habe gegen seine Meldepflichten im Rahmen von Dopingkontrollen verstoßen, hieß es.

Konkret wirft die AIU dem Sprinter die „Nichteinhaltung der Anti-Doping-Auflagen hinsichtlich seines Aufenthaltsorts“ vor. Eliteathleten sind verpflichtet, ihren Aufenthaltsort – etwa bei Trainingslagern oder auf Reisen – zu melden, um unangekündigte Dopingtests zu ermöglichen.

Sperre als Tiefpunkt eines turbulenten Kerley-Jahres

Kerley gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber über 100 Meter, wurde 2022 in Eugene Weltmeister und holte 2024 in Paris Olympia-Bronze. Die Sperre ist ein weiterer Tiefpunkt in einem ohnehin turbulenten Jahr für den 30-Jährigen. Der Sprinter war zuletzt mehrfach in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt.