Vierjahressperre für Mihambo-Rivalin Bech-Romantschuk

Die Ukrainerin war am 7. Dezember 2024 positiv auf Testosteron getestet worden.
© AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC
SID
Maryna Bech-Romantschuk, Rivalin von Weitsprung-Königin Malaika Mihambo und Vizeweltmeisterin im Dreisprung, ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden. Das gab die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes WA am Dienstag bekannt.

Die Ukrainerin war am 7. Dezember 2024 positiv auf Testosteron getestet und vor gut drei Monaten vorläufig suspendiert worden. Nun erfolgte die Sperre, sie gilt rückwirkend seit dem 13. Mai.

Bech-Romantschuk (29) startet sowohl im Weit- als auch Dreisprung. Bei der EM 2018 in Berlin als auch bei der WM 2019 in Doha hatte sie hinter Mihambo jeweils Silber gewonnen. Ihren größten Erfolg erzielte Bech-Romantschuk mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der EM 2022 in München.

