Krasser Gegenwind: Lückenkemper sprintet zu 4. DM-Gold

Deutschlands Sprint-Ass sammelt mit ihrem vierten Titel in Serie Selbstbewusstsein für die WM in Tokio.

11-Sekunden-Hürde bremst den WM-Traum

Doch so rannte Lückenkemper in Dresden „erst“ nach 11,17 Sekunden ins Ziel. Aber Lückenkemper, Olympia-Dritte mit der Staffel und Doppel-Europameisterin von München 2022, ist nicht der Typ, der allzu lange hadert.

In Dresden reichte es für Lückenkemper nicht für eine Zeit unter der 11-Sekunden-Marke, für ihren ganz großen Traum von einem Einzelfinale bei einer WM muss die in Tokio aber wohl unbedingt her - schließlich ist die Konkurrenz sechs Wochen vor den Titelkämpfen in Japan (13. bis 21. September) längst in Topform.