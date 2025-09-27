Deutsche Vorzeige-Leichtathletin wechselt Disziplin!

SID 27.09.2025 • 18:37 Uhr Gesa Felicitas Krause sucht eine neue Herausforderung im Marathon. Sie will „den Spagat“ zwischen Bahn und Straße meistern.

Eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der Gegenwart sucht eine neue Herausforderung in einer anderen Disziplin: Gesa Felicitas Krause gibt am 7. Dezember in Valencia ihr Marathon-Debüt.

Das verkündete die zweimalige Hindernis-Europameisterin in einem Video auf Instagram. „Ich wollte eine neue Herausforderung suchen“, sagte die 33-Jährige: „Das Ziel für die Zukunft ist natürlich, den Spagat zwischen 3000-Meter-Hindernislauf und Marathon zu schaffen.“

Krause freut sich auf neue „Challenge“

Krause hatte bereits nach ihrem siebten Platz bei der WM in Tokio angedeutet, ihre Zukunft zwischen Bahn und Straße flexibel gestalten zu wollen. Nun freue sie sich „riesig auf diese Reise und diese Challenge“, auch wenn sie „Respekt“ habe, sagte Krause. Sie befinde sich bereits im Trainingslager im US-amerikanischen Boulder.