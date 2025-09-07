Leichtathletik: Klosterhalfen bei DM geschlagen

Johannes Vehren 07.09.2025 • 15:19 Uhr Konstanze Klosterhalfen geht bei der Straßenlauf-DM die Luft aus. Sie rettet sich aber noch aufs Treppchen.

Das hat sich Konstanze Klosterhalfen vermutlich etwas anders vorgestellt. Die Spitzenläuferin ist bei den Deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf nur Dritte geworden.

Sie musste sich Esther Pfeiffer und Fabienne Königstein geschlagen geben.

Pfeiffer beweist längsten Atem

Bereits früh im Rennen setzte sich das Trio deutlich von der Konkurrenz ab. Die drei legten ein hohes Tempo an den Tag, welchem Königstein und Klosterhalfen am Ende Tribut zollen mussten.

Auf den letzten zwei Kilometern hatte Pfeiffer die größten Kraftreserven, wodurch sie sich zur Deutschen Meisterin krönte. Sie kam mit einer Zeit von 32:24 Minuten ins Ziel.

Königstein kassierte am Ende noch Klosterhalfen und überquerte elf Sekunden nach der Siegerin die Ziellinie. Die 28-Jährige folgte als Dritte mit einer Zeit von 32:47 Minuten.

Bei den Männern setzte sich Simon Boch in 28:32 Minuten durch.

Klosterhalfen verpasst Weltmeisterschaft

Ende August gab es für die Spitzenläuferin Klosterhalfen bereits die bittere Gewissheit, dass sie nicht bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio dabei sein wird. Sie schaffte bis zum 24. August die Norm für die Qualifikation nicht.