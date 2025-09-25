Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Marathon-Siegerin Alene verstirbt plötzlich

{}

Marathon-Siegerin plötzlich verstorben

Die Äthiopierin Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Nach einer Trainingseinheit wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.
Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben
Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben
© IMAGO/TT
SPORT1
Die Äthiopierin Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Nach einer Trainingseinheit wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.

Die äthiopische Läuferin Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Noch vor vier Monaten bejubelte sie ihren Sieg beim Stockholm Marathon 2025.

„Mit tiefer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von Shewarge Alene, der Gewinnerin des adidas Stockholm Marathon 2025, erhalten“, verkündete der Veranstalter in einer Mitteilung.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Weiter hieß es: „Shewarge Alene fühlte sich während einer Trainingseinheit unwohl und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Leben leider nicht mehr gerettet werden konnte. Shewarge Alene wurde 30 Jahre alt. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Alene: „Ein Vorbild für junge Mädchen“

Mehrere Medien zitieren eine Läuferin aus ihrer Trainingsgruppe wie folgt: „Shewarge war eine zielstrebige Sportlerin, aber auch eine großzügige Freundin, die immer bereit war, andere zu ermutigen.“

Auch ein äthiopischer Trainer sagte demnach: „Wir haben nicht nur eine großartige Läuferin verloren, sondern auch ein Vorbild für junge Mädchen in ihrem Land.“

Alene hatte im Mai nur sechs Sekunden vor ihrer Landsfrau Muluhabt Tsega die Ziellinie in Stockholm überquert und ihre persönliche Bestzeit (2:27:26 Stunden) nur um rund drei Minuten verpasst.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite