Marathon-Siegerin Alene verstirbt plötzlich

Die äthiopische Läuferin Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Noch vor vier Monaten bejubelte sie ihren Sieg beim Stockholm Marathon 2025.
Marathon-Siegerin plötzlich verstorben
„Mit tiefer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von Shewarge Alene, der Gewinnerin des adidas Stockholm Marathon 2025, erhalten“, verkündete der Veranstalter in einer Mitteilung.
Weiter hieß es: „Shewarge Alene fühlte sich während einer Trainingseinheit unwohl und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Leben leider nicht mehr gerettet werden konnte. Shewarge Alene wurde 30 Jahre alt. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“
Alene: „Ein Vorbild für junge Mädchen“
Mehrere Medien zitieren eine Läuferin aus ihrer Trainingsgruppe wie folgt: „Shewarge war eine zielstrebige Sportlerin, aber auch eine großzügige Freundin, die immer bereit war, andere zu ermutigen.“
Auch ein äthiopischer Trainer sagte demnach: „Wir haben nicht nur eine großartige Läuferin verloren, sondern auch ein Vorbild für junge Mädchen in ihrem Land.“
Alene hatte im Mai nur sechs Sekunden vor ihrer Landsfrau Muluhabt Tsega die Ziellinie in Stockholm überquert und ihre persönliche Bestzeit (2:27:26 Stunden) nur um rund drei Minuten verpasst.