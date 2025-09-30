Para-WM: Sprinter Streng siegt vor Floors - Gold für Kappel

SID 30.09.2025 • 16:50 Uhr Die deutschen Leichtathleten räumen am vierten Wettkampf richtig ab. Über 100 m gibt es Gold und Silber.

Die Prothesensprinter Felix Streng und Johannes Floors haben bei der WM in Neu-Delhi für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Streng setzte sich über die 100 m der Startklasse T64 mit 10,73 Sekunden hauchdünn vor seinem Landsmann durch, der mit 10,75 Sekunden vier Hundertstel über seiner Zeit aus dem Vorlauf blieb. Der einseitig amputierte Streng kam wie gewohnt am schnellsten aus dem Startblock, die Aufholjagd des beidseitig amputierten Floors reichte noch für Silber. Beide schlugen damit Paralympics-Sieger Sherman Isidro Guity Guity aus Costa Rica, der in 10,93 Sekunden Dritter wurde.

Damit steht der Deutsche Behindertensportverband nach dem vierten Wettkampftag bei fünf Medaillen. Am Dienstagvormittag hatte Niko Kappel mit seinem dritten WM-Triumph im Kugelstoßen für den ersten deutschen Titel in Indien gesorgt. Der kleinwüchsige Athlet vom VfB Stuttgart sicherte sich mit 13,34 Metern nach 2017 sowie 2024 erneut Gold. Für den 30-Jährigen war es die neunte WM-Medaille seit seinem Debüt 2015.

„Mir tut alles weh. Mein Ellbogen, meine Finger, alles. Aber das ist mir gerade scheißegal. Heute ging es um den Titel. Und den haben wir gewonnen. Deshalb bin ich extrem erleichtert“, sagte der Paralympics-Sieger von Rio 2016 nach dem Wettkampf: „Ich habe heute die Zähne zusammengebissen und alles rausgehauen, was ging. Aber das war auf der letzten Rille.“

Streng hatte zwar 2021 bereits bei den Paralympics über 100 m triumphiert, der WM-Titel in der Königsdisziplin hatte ihm aber noch gefehlt. 2019 und 2023 hatte er bei den Weltmeisterschaften jeweils Rang drei belegt, seine einzige WM-Goldmedaille gab es 2015 mit der Staffel. Floors hatte bereits 2019 über 100 m WM-Gold geholt, insgesamt gewann er über diese Distanz nun seine dritte Medaille. Über die Stadionrunde ist der 30-Jährige in Indien erneut haushoher Favorit.

