Gewitter stoppt WM: Paralympics-Star Rehm jagt 8. Gold & Rekord

Für den deutschen Paralympics-Star Markus Rehm wird der Griff nach seinem achten WM-Titel in Serie zur Geduldsprobe. Wegen eines Gewitters über Neu-Delhi wurde der für Donnerstag geplante Weitsprung-Wettkampf der Startklasse T64 um einen Tag verschoben. Für den 37 Jahre alten Rehm geht es nun am Freitag ab 15.30 Uhr MESZ um Gold.