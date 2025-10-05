Köln-Marathon: Kipkoech rennt Streckenrekord – Pfeiffer glänzt

SID 05.10.2025 • 13:14 Uhr Der Kenianer knackt am Dom die 13 Jahre alte Bestmarke. Über die halbe Distanz glänzt Esther Pfeiffer.

Der Kenianer Barnaba Kipkoech hat den 27. Köln-Marathon in Streckenrekord-Zeit gewonnen. Kipkoech setzte sich am Sonntagmorgen in 2:06:54 Stunden durch und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Alfred Kering um 43 Sekunden.

Bei den Frauen lag die Äthiopierin Fantu Shugi in 2:29:16 Minuten vorne.

Pfeiffer pulverisiert Halbmarathon-Streckenrekord