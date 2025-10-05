Köln-Marathon: Kipkoech rennt Streckenrekord – Pfeiffer glänzt

Der Kenianer Barnaba Kipkoech hat den 27. Köln-Marathon in Streckenrekord-Zeit gewonnen. Kipkoech setzte sich am Sonntagmorgen in 2:06:54 Stunden durch und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Alfred Kering um 43 Sekunden.
Deutsches Highlight bei Kipkoech-Sieg
Der Kenianer knackt am Dom die 13 Jahre alte Bestmarke. Über die halbe Distanz glänzt Esther Pfeiffer.
Topzeiten beim Köln-Marathon
Bei den Frauen lag die Äthiopierin Fantu Shugi in 2:29:16 Minuten vorne.
Pfeiffer pulverisiert Halbmarathon-Streckenrekord
Für ein deutsches Highlight sorgte Esther Pfeiffer über die Halbmarathon-Distanz. Die Düsseldorferin unterbot als Siegerin in 67:28 Minuten den Streckenrekord von Sabrina Mockenhaupt (68:51) deutlich und ist nun hinter Melat Kejeta (65:18) sowie Konstanze Klosterhalfen (65:41) Dritte der „ewigen“ deutschen Bestenliste.