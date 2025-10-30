Krasser Diebstahl erschüttert Leichtathletik

SID 30.10.2025 • 15:59 Uhr Über mehrere Jahre haben drei Personen systematisch Geld abgezweigt.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics ist zum Opfer eines millionenschweren Diebstahls geworden. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, haben zwei Angestellte und ein Berater im Verlauf mehrerer Jahre rund 1,5 Millionen Euro gestohlen.

Der systematische Diebstahl sei bereits früher im Jahr festgestellt worden. Entdeckt habe ihn das neue Finanzführungsteam innerhalb seines ersten jährlichen Anhörungs-Prozesses.

Zu den genauen Hintergründen und den Identitäten der Täter machte World Athletics keine Angaben. Der Verband habe aber seine Ermittlungsergebnisse an die Strafverfolgungs-Behörden übergeben.

„Leider geschieht Unternehmens-Diebstahl in Organisationen überall auf der Welt und in allen Industriesektoren“, sagte WA-Präsident Sebastian Coe: „Das Wichtigste ist, solche Fälle aufzudecken, festzustellen, wie es dazu kommen konnte und dann neue Prozesse und Kontrollen zu etablieren, damit so etwas nicht mehr geschehen kann.“