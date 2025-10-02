Para-WM: Jule Roß sprintet zu Bronze & deutschem Rekord

Jule Roß hat bei der WM der Para Leichtathleten in Neu-Delhi überraschend die sechste deutsche Medaille geholt. Die 19-Jährige lief in der Startklasse T46 über 400 m deutschen Rekord und sicherte sich in 57,78 Sekunden Bronze. Nur die Brasilianerin Maria Da Silva (56,17) und Anastasija Solowewa (57,63) waren noch schneller. Für Roß ist es die erste internationale Medaille bei den Erwachsenen.

Persönliche Bestzeit, unerwartete Medaille – DBS-Team glänzt in Indien

„Es ist surreal, damit hätte ich nie gerechnet“, sagte Roß: „Ich bin schon im Vorlauf persönliche Bestzeit gelaufen und wusste, dass ich noch was draufpacken kann. Aber dass es für eine Medaille reicht, hätte ich nie geglaubt.“ Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat damit in Indien bislang jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze geholt. Die Titel hatten Kugelstoßer Niko Kappel und Sprinter Felix Streng gewonnen.