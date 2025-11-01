Leichtathletik: Olympiasieger erfüllt sich einen Traum

Johannes Vehren 01.11.2025 • 13:24 Uhr Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen erfüllt sich einen Traum. Der Norweger kauft sich einen Bauernhof.

Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen hat ein Faible für die Natur und sich aus diesem Grund einen Traum erfüllt. Der Norweger ist ab sofort im Besitz eines Bauernhofs.

„Ich habe schon immer davon geträumt, auf einem kleinen Bauernhof zu leben“, erklärte Ingebrigtsen im Gespräch mit NRK und gestand: „Aber es ist nicht immer einfach, meine Frau davon zu überzeugen. Sie liebt das Stadtleben sehr.“

„Werde nicht mein ganzes Leben lang Sportler sein“

Der 25-Jährige verriet, dass sich zuletzt die Möglichkeit ergeben hätte, in der Nähe seines Wohnortes einen Bauernhof zu kaufen. „Solche Gelegenheiten bekommt man nicht alle Tage“, betonte der Weltrekordler.

Wie NRK berichtete, soll der Bauernhof rund eine Million Euro gekostet haben. „Ich werde nicht mein ganzes Leben lang Sportler sein. Deshalb geht es darum, mir Chancen für die Zukunft zu sichern. Das ist doch super“, begründete der Norweger seine Entscheidung.