Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALIFIKATION
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
TENNIS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Mihambo & Ogunleye starten Hallensaison: ISTAF Indoor Düsseldorf

Star-Duo startet in Düsseldorf

Die beiden deutschen Top-Leichtathletinnn beginnen am Rhein ihre Hallen-Saison.
Startet in Düsseldorf: Malaika Mihambo
Startet in Düsseldorf: Malaika Mihambo
© AFP/SID/Ben STANSALL
SID
Die beiden deutschen Top-Leichtathletinnn beginnen am Rhein ihre Hallen-Saison.

Die Leichtathletik-Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye eröffnen ihre Hallen-Saison am 24. Januar beim ISTAF Indoor in Düsseldorf. Dies gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Beim Auftritt von Weitspringerin Mihambo und Kugelstoßerin Ogunleye werden im PSD Bank Dome über 8000 Zuschauer erwartet.

Die Hallen-DM findet im kommenden Jahr vom 27. Februar bis 1. März in Dortmund statt. Internationaler Höhepunkt der Hallen-Saison sind die Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März im polnischen Torun.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite