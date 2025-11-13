Mihambo & Ogunleye starten Hallensaison: ISTAF Indoor Düsseldorf

SID 13.11.2025 • 16:43 Uhr Die beiden deutschen Top-Leichtathletinnn beginnen am Rhein ihre Hallen-Saison.

Die Leichtathletik-Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye eröffnen ihre Hallen-Saison am 24. Januar beim ISTAF Indoor in Düsseldorf. Dies gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Beim Auftritt von Weitspringerin Mihambo und Kugelstoßerin Ogunleye werden im PSD Bank Dome über 8000 Zuschauer erwartet.