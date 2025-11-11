Newsticker
DLV-Schock: Vorstandschef Gonschinska geht – das steckt dahinter

DLV-Boss tritt nach 17 Jahren ab

Der Vorstandsvorsitzende legt sein Amt zum Jahresende nieder.
Idriss Gonschinska verlässt den DLV
© IMAGO/SID/Chai v.d. Laage
SID
Der Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska (56) verlässt den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nach 17 Jahren. Gonschinska werde sein Amt zum Jahresende niederlegen, „um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen“, teilte der DLV am Dienstag mit.

„Mehr als mein halbes Leben habe ich in und mit der Leichtathletik verbracht. Jetzt ist der richtige Moment, Platz für neue Impulse zu machen“, sagte Gonschinska. Der Diplom-Sportwissenschaftler war beim DLV ab 2008 als Bundestrainer, Chef-Bundestrainer, leitender Sportdirektor, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender tätig.

Kristin Behrens, zuletzt Direktorin Sportentwicklung, rückt neben dem für den Leistungssport verantwortlichen Jörg Bügner in den Vorstand auf.

