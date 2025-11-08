Newsticker
Bambi für Zehnkampf-Star Neugebauer

Große Ehre für Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer. Der Sportler erhält den Bambi.
© IMAGO/Chai v.d. Laage
SID
Große Ehre für Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer. Der Sportler erhält den Bambi.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wird in der kommenden Woche mit dem Medienpreis Bambi geehrt. Dies teilten die Bambi-Verantwortlichen mit. Der 25-Jährige erhält den Preis am 13. November bei der Verleihung in den Bavaria Studios in Grünwald.

Bambi-Ehrung für den inspirierenden Sportfluencer

„Als Sportler und ‚Sportfluencer‘ inspiriert er Hunderttausende Menschen, an sich zu glauben und für ihre Ziele zu kämpfen. Er zeigt, dass sich harte Arbeit, Disziplin und Leidenschaft auszahlen und Sport weit mehr sein kann als Wettkampf – er kann Menschen verbinden und Hoffnung schenken“, hieß es in der Begründung der Bambi-Organisatoren.

Neugebauer hatte im September bei den Weltmeisterschaften in Tokio nach einem dramatischen Wettkampf als dritter deutscher Zehnkämpfer nach Torsten Voss (1987) und Niklas Kaul (2019) Gold gewonnen.

