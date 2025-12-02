Deutsches Leichtathletik-Idol: Sein Weltrekord hielt 30 Jahre!

SPORT1 02.12.2025 • 16:05 Uhr Der ehemalige Spitzenläufer Harald Hudak ist vor einem Jahr verstorben. Einer seiner Rekord hielt 30 Jahre.

Vor einem Jahr verstarb eine eine Legende, die die deutsche Leichtathletik-Szene in große trauer versetzte: Harald Hudak.

Der einstige deutsche Spitzenläufer ist im Dezember 2024 im Alter von 67 Jahren verstorben - einen Tag nach Diskus-Werferin Ilke Wyludda.

Leichtathletik: Über 30 Jahre Weltrekord

Der wohl größte Erfolg in der Karriere des aus Vaihingen bei Stuttgart stammenden Hudak datiert aus dem Jahr 1977. Als Teil der bundesdeutschen Staffel über 4x1.500 Meter stellte Hudak mit 14:38,8 Minuten einen neuen Weltrekord auf, der bis 2009 bestand hatte. Hudaks Kollegen damals waren Michael Lederer, Karl Fleschen und Thomas Wessinghage - dem langjährigen nationalen Dominator der Distanz, an dem auch für Hudak kein Vorbeikommen war.

Als Einzelläufer über die 1.500 Meter stellt er zudem eine persönliche Bestzeit von 3:31,96 Minuten auf. Bis heute steht der ehemalige Athlet von LG Bayer Leverkusen damit auf Platz zwei der ewigen deutschen Bestenliste hinter Wessinghage.