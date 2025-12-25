Hammerwurf-Olympiasieger Bondartschuk gestorben

SID 25.12.2025 • 16:01 Uhr Der Europameister von 1969 verstarb im Alter von 85 Jahren.

Die europäische Leichtathletik trauert um den ehemaligen ukrainischen Hammerwerfer Anatolij Bondartschuk. Wie European Athletics mitteilte, verstarb der Olympiasieger von 1972 im Alter von 85 Jahren. Auch der ukrainische Verband sprach der Familie und den Freunden von Bondartschuk "sein aufrichtiges Beileid aus" und betrauerte "den Verlust der Legende des ukrainischen Sports".

Bondartschuk hatte sich 1969 zum Europameister gekrönt, wenig später knackte er im gleichen Jahr als erster Athlet die 75-Meter-Marke mit einer Weite von 75,48 m. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Anschluss an die Spiele von Montreal 1976, bei denen er Bronze gewann, widmete sich Bondartschuk dem Trainerberuf.