Josh Hoey knackt 800-m-Hallen-Weltrekord in Boston

SID 24.01.2026 • 23:03 Uhr Beim Indoor Grand Prix in Boston knackt Josh Hoey eine fast 30 Jahre alte Bestmarke.

Der US-Amerikaner Josh Hoey hat beim Indoor Grand Prix in Boston den Hallen-Weltrekord über 800 m gebrochen. Der 26-Jährige siegte am Samstag in 1:42,50 Minuten und blieb damit deutlich unter der bisherigen Bestmarke von 1:42,67 Minuten, die der Däne Wilson Kipketer am 9. März 1997 in Paris aufgestellt hatte.

Hoey bestätigt seine Topform

Hoey, der im Vorjahr den Hallen-WM-Titel über 800 m gewonnen hatte, bestätigte damit seine starke Form der vergangenen Monate. Bereits im Vorjahr war er der Marke nahegekommen, als er in New York 1:43,24 Minuten gelaufen war – damals die zweitbeste je erzielte Hallenzeit.