Gold-Hattrick! Neugebauer Leichtathlet des Jahres, Mihambo siegt

Hattrick für Leo Neugebauer: Der Zehnkampf-Weltmeister ist nach seinem Goldcoup von Tokio zum dritten Mal in Serie zu Deutschlands Leichtathleten des Jahres gewählt worden.
Neugebauer und Mihambo geehrt
Leo Neugebauer hatte bei der WM in Tokio Gold geholt, Malaika Mihambo wurde in Japan Vize-Weltmeisterin. Nun wurden beide geehrt.
Malaika Mihambo, die in Japan Vize-Weltmeisterin geworden war, gewann bei den Frauen - schon zum insgesamt fünften Mal. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt.
Neugebauer triumphiert vor Petros und Hummel – Mihambo führt Frauenwertung an
Neugebauer, der bereits zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt worden war, setzte sich bei der Wahl gegen die beiden Vize-Weltmeister Amanal Petros (Marathon) und Merlin Hummel (Hammerwurf) durch.
Hinter Mihambo landeten Siebenkampf-Aufsteigerin Sandrina Sprengel und Lauf-Ass Gesa Felicitas Krause auf den Plätzen zwei und drei.