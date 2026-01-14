Newsticker
Gold-Hattrick! Neugebauer Leichtathlet des Jahres, Mihambo siegt

Neugebauer und Mihambo geehrt

Leo Neugebauer hatte bei der WM in Tokio Gold geholt, Malaika Mihambo wurde in Japan Vize-Weltmeisterin. Nun wurden beide geehrt.
Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wurde als Deutschlands Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet.
SID
Hattrick für Leo Neugebauer: Der Zehnkampf-Weltmeister ist nach seinem Goldcoup von Tokio zum dritten Mal in Serie zu Deutschlands Leichtathleten des Jahres gewählt worden.

Malaika Mihambo, die in Japan Vize-Weltmeisterin geworden war, gewann bei den Frauen - schon zum insgesamt fünften Mal. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt.

Neugebauer triumphiert vor Petros und Hummel – Mihambo führt Frauenwertung an

Neugebauer, der bereits zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt worden war, setzte sich bei der Wahl gegen die beiden Vize-Weltmeister Amanal Petros (Marathon) und Merlin Hummel (Hammerwurf) durch.

Hinter Mihambo landeten Siebenkampf-Aufsteigerin Sandrina Sprengel und Lauf-Ass Gesa Felicitas Krause auf den Plätzen zwei und drei.

