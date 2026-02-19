Newsticker
Leichtathletik

Leichtathletik: Ein unglaublicher Weltrekord - in mehr als einer Hinsicht

Kurioser Weltrekord über 800 m!

Beim Hallen-Meeting im französischen Liévin hat Keely Hodgkinson über 800 m für eine der kuriosesten Weltrekordverbesserungen in der Geschichte der Leichtathletik gesorgt. Die vorherige Bestmarke wurde am Tag ihrer Geburt aufgestellt.
Keely Hodgkinson hat den Hallen-Weltrekord über 800 Meter gebrochen
Keely Hodgkinson hat den Hallen-Weltrekord über 800 Meter gebrochen
© IMAGO/ZUMA Press
SPORT1
Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat beim Hallen-Meeting im französischen Liévin über 800 m für eine der kuriosesten Weltrekordverbesserungen der Leichtathletik-Geschichte gesorgt.

In 1:54,87 Minuten war die Britin 0,95 Sekunden schneller als Jolanda Ceplak bei der bisherigen Indoor-Bestmarke, die von der Slowenin seit dem Tag von Hodgkinsons Geburt am 3. März 2002 gehalten worden war. Ceplak hatte damals bei der Hallen-WM in Wien den damals 14 Jahre alten Rekord von DDR-Legende Christine Wachtel unterboten.

Leichtathletik: Hodgkinson gelingt Bemerkenswertes

Hodgkinsons Weltrekordlauf hatte sich bereits am vergangenen Samstag angedeutet.

Beim Meeting in Birmingham stellte die 23-Jährige, die über die doppelte Stadionrunde 2024 in Paris Olympia-Gold sowie im gleichen Jahr in Rom zum zweiten Mal nacheinander den EM-Titel gewonnen hatte, in 1:56,33 einen britischen Rekord auf.

Bemerkenswert: Auch im Freien - wo die Distanz wegen der weiteren Kurven deutlich schneller zu meistern ist - waren nur acht Frauen je schneller als Hodgkinson nun in der Halle.

