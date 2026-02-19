Leichtathletik: Ein unglaublicher Weltrekord - in mehr als einer Hinsicht

Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat beim Hallen-Meeting im französischen Liévin über 800 m für eine der kuriosesten Weltrekordverbesserungen der Leichtathletik-Geschichte gesorgt.
Kurioser Weltrekord über 800 m!
In 1:54,87 Minuten war die Britin 0,95 Sekunden schneller als Jolanda Ceplak bei der bisherigen Indoor-Bestmarke, die von der Slowenin seit dem Tag von Hodgkinsons Geburt am 3. März 2002 gehalten worden war. Ceplak hatte damals bei der Hallen-WM in Wien den damals 14 Jahre alten Rekord von DDR-Legende Christine Wachtel unterboten.
Leichtathletik: Hodgkinson gelingt Bemerkenswertes
Hodgkinsons Weltrekordlauf hatte sich bereits am vergangenen Samstag angedeutet.
Beim Meeting in Birmingham stellte die 23-Jährige, die über die doppelte Stadionrunde 2024 in Paris Olympia-Gold sowie im gleichen Jahr in Rom zum zweiten Mal nacheinander den EM-Titel gewonnen hatte, in 1:56,33 einen britischen Rekord auf.
Bemerkenswert: Auch im Freien - wo die Distanz wegen der weiteren Kurven deutlich schneller zu meistern ist - waren nur acht Frauen je schneller als Hodgkinson nun in der Halle.