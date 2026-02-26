Newsticker
Doping-Hammer: CAS sperrt Welteji zwei Jahre – Medaille futsch

Sperre nach Doping-Vergehen

Die äthiopische Ex-Vizeweltmeisterin Diribe Welteji hatte eine Dopingprobe verweigert. Sie verliert eine WM-Silbermedaille.
Wird für einen verpassten Test sanktioniert: Diribe Welteji
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/PATRICK SMITH
SID
Die äthiopische Mittelstreckenläuferin Diribe Welteji ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt worden. Wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Donnerstag mitteilte, gilt die Strafe der ehemaligen WM-Zweiten über 1500 m rückwirkend ab dem 8. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2027.

Der CAS gab damit einer Berufung der Athletics Integrity Unit (AIU) des Weltverbandes World Athletics teilweise statt. Die AIU hatte eine Sperre von vier Jahren gefordert, nachdem die nationale Anti-Doping-Agentur Äthiopiens Welteji am 21. Mai 2025 beschuldigt hatte, eine unangekündigte Trainingskontrolle ohne triftigen Grund verweigert zu haben. Nach einer Anhörung am 12. August war die Athletin zunächst freigesprochen worden. Kurz vor der WM im vergangenen September hatte der CAS diese Entscheidung aufgehoben.

Alle Resultate seit dem 25. Februar 2025 werden CAS-Angaben zufolge annulliert, damit verliert Welteji ihre Silbermedaille von den Hallen-Weltmeisterschaften 2025 in Nanjing. Die Olympia-Vierte von Paris war zuletzt am 5. Juli 2025 in Eugene gestartet und hatte in 3:51,44 Minuten ihre persönliche Bestzeit verbessert. Diese ist nun ebenfalls hinfällig.

